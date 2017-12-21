SUUDİ ARABİSTAN DÜĞMEYE BASTI! 2018 YILINDA NÜKLEER REAKTÖR İÇİN SÖZLEŞME İMZALANACAK
Suudi Arabistan, 2018 yılında ülkede nükleer reaktör kurulması için sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Suudi Arabistan, 2018 yılı sonuna kadar iki nükleer reaktör yapımı için sözleşmeler imzalayacağını açıkladı.
NÜKLEER REAKTÖR KURULMASI İÇİN SÖZLEŞME İMZALANACAK
Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın 2019'dan önce iki adet nükleer reaktör kurulması için sözleşmeler imzalayacağını ifade etti.
PETROL FİYATLARI 2018'DE BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEK
Dünya petrol piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Suudi Bakan, petrol piyasasının ülkesi lehine büyük oranda iyileştiğini belirterek petrol üretiminin azaltılmasına yönelik anlaşma ile 2017'de düzelen petrol fiyatlarının 2018'de de bu şekilde devam etmesini beklediklerini dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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