Suudi Arabistanlı futbolcular, Avustralya maçında ‘Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna' katılmamıştı. Olayla ilgili federasyondan bir özür mesajı geldi.



Dünya Kupası Grup Eleme maçında oynanan Avustralya-Suudi Arabistan maçına, Suudi futbolcuların saygı duruşundaki davranışları damga vurmuştu.



Suudi Arabistanlı futbolcular, Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna katılmamış ve bu da tepki çekmişti.







kaynak:Sabah