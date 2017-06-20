

Ortadoğu'daki güç savaşlarının iki aktörü Suudi Arabistan ve İran, bu kez gözaltına alınan askerler nedeniyle karşı karşıya.







Suudi Arabistan, El Mercan petrol sahasında yer alan platforma botlarla yaklaşan üç İran Devrim Muhafızı'nı gözaltına aldı.







Resmi açıklamaya göre, geçen hafta Cuma günü gece saatlerinde petrol sahasına botlarla saldırı girişiminde bulunuldu. Açıklamada, "El-Mercan petrol sahasına saldırı düzenlemek için hızla yaklaşan üç bota Deniz Kuvvetleri tarafından müdahale edildi. Botlardan ikisi hızla kaçtı, biri ise durdurularak üç İran Devrim Muhafızı gözaltına alındı" denildi.







kaynak:milliyet