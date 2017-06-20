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suudi arabistan iran askerlerini gözaltına aldı

SUUDİ ARABİSTAN İRAN ASKERLERİNİ GÖZALTINA ALDI

Riyad yönetimi, El Mercan petrol sahası çevresindeki botta yakalanan üç İran Devrim Muhafızı'nın saldırı planladığını savunuyor.

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:45
Puan Ver : Suudi Arabistan İran Askerlerini Gözaltına Aldı(6/10)5


Ortadoğu'daki güç savaşlarının iki aktörü Suudi Arabistan ve İran, bu kez gözaltına alınan askerler nedeniyle karşı karşıya.



Suudi Arabistan, El Mercan petrol sahasında yer alan platforma botlarla yaklaşan üç İran Devrim Muhafızı'nı gözaltına aldı.



Resmi açıklamaya göre, geçen hafta Cuma günü gece saatlerinde petrol sahasına botlarla saldırı girişiminde bulunuldu. Açıklamada, "El-Mercan petrol sahasına saldırı düzenlemek için hızla yaklaşan üç bota Deniz Kuvvetleri tarafından müdahale edildi. Botlardan ikisi hızla kaçtı, biri ise durdurularak üç İran Devrim Muhafızı gözaltına alındı" denildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Suudi  Arabistan  İran  Askerlerini  Gözaltına  Aldı    haber

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