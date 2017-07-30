Suudi Arabistan, Katar'ın, Kabe'ye uluslararası statü verilmesi yönünde bir talebi olduğunu iddia etti. Bu talebi, Suudi Krallığına karşı savaş ilanı olarak nitelendirdi.

Katar krizine yeni bir sorun daha eklendi. Katar'ın Kabe'ye uluslararası bir statü verilmesini istediği iddiası, Suudi Arabistan cephesinden sert karşılık buldu.

"KRALLIĞA KARŞI SAVAŞ İLANIDIR"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, El Arabiya televizyonuna konuştu. "Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" ifadesini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GÖZDAĞI

Suudi Arabistan'ın Kabe'ye uluslararası statü verilmesi için çalışan herkese karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

KATAR, SUUDİLERİN HACCI SİYASİLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞÜNDE

Katar'ın böyle bir talepte bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Ancak Doha yönetimi, Suudileri haccı siyasileştirmekle eleştirmiş, bu yıl Katarlılara engel çıkarıldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'ne başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada