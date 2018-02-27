Suudi Arabistan, ilk defa kadınların orduda görev yapması için başvuru sürecini başlattı. 25-35 yaş aralığındaki lise mezunu kadınlar askerlik yapabilecek.

Suudi Arabistan'da kadınların askerlik yapması için başvurular alınmaya başladı. Askerlik yapmak isteyen kadınlar Riyad, Mekke, El Kasım ve Medine illerinde perşembe gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

SAVAŞLARA KATILAMAYACAKLAR

Ancak orduda görev yapacak kadınlar muharebelere katılmayacak.

Başvuracakların Suudi vatandaşı, 25-35 yaşları arasında ve lise diplomasına sahip olmaları gerekiyor.

KADIN HAKLARI REFORMLARINDAN BİRİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Kadınların erkek vasileriyle birlikte (erkek kardeş, eş ya da babaları) görev yerindeki ilde yaşıyor olmaları isteniyor. Kadınları askere alma kararı Suudi Arabistan'ın kadın haklarına yönelik reformlarından biri.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman kadınların araba sürmesine geçen yıl Haziran'da, futbol maçlarını izlemelerine de geçen ay izin vermişti.

AYRIMCI ERKEK VASİ SİSTEMİ HALA DEVAM EDİYOR

Ancak insan hakları grupları Suudi Arabistan'ın ayrımcı erkek vasi sisteminin hala yerinde durduğuna dikkat çekiyor.

Vasilik sistemine göre yetiştin kadınların seyahat etmek, evlenmek, çalışmak, sağlık hizmetlerinden faydalanmak ve hapishaneden çıkmak için vasilerinden izin alması gerekiyor.

Kaynak: haberinburada