SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN'DAN TRUMP'A KUDÜS UYARISI: MÜSLÜMAN HALKLARI TAHRİK EDER
Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıma girişiminin, dünyadaki tüm Müslüman halkları tahrik edeceğini vurguladı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin, barış müzakerelerine zarar vereceği ve bölgede gerginliği tırmandıracağı uyarısında bulundu.
"MÜSLÜMAN HAKLARI TAHRİK EDER"
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, iki lider yaptıkları görüşmede, Riyad ile Washington arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri ele aldı.
Trump'ı, Kudüs'ün statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin, barış müzakerelerine zarar vereceği ve bölgede gerginliği artıracağı konusunda uyaran Selman, Kudüs'ün konumu itibarıyla ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olmasından dolayı böylesi tehlikeli bir adımın dünyadaki tüm Müslüman halkları tahrik edeceğini vurguladı.
"FİLİSTİN HALKINA DESTEK VERİYORUZ"
Kral Selman ayrıca Suudi Arabistan'ın geçmişten bu yana Filistin halkına ve tarihi haklarına destek verdiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği duyurulmuştu.
KONGRENİN 1995'TE KABUL ETTİĞİ YASA
ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. ABD Başkanları 1995'ten bu yana, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını erteliyordu.
TRUMP, YASANIN YÜRRÜLÜĞE GİRMESİNİ ENGELLEMİŞTİ
Seçim kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da selefi Barack Obama'dan görevi devraldıktan kısa bir süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya almış ve erteleme yetkisini kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.
KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK TANIYACAĞI İDDİA EDİLDİ
Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek olan "Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa"yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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