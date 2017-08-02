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Suudi Arabistan, Kuracağı Tatil Beldelerinde Kıyafet Yasağını Kaldıracak
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Suudi Arabistan, Kuracağı Tatil Beldelerinde Kıyafet Yasağını Kaldıracak

SUUDİ ARABİSTAN, KURACAĞI TATİL BELDELERİNDE KIYAFET YASAĞINI KALDIRACAK

Kızıldeniz kıyılarında vizesiz seyahat edilebilecek 50 adada 'yarı özerk' tatil beldeleri kurmayı planlayan Suudi Arabistan, özerk bölgelerde kıyafet kısıtlamasını kaldıracak.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 15:30
Puan Ver : Suudi Arabistan, Kuracağı Tatil Beldelerinde Kıyafet Yasağını Kaldıracak(10/10)6

Ülkedeki Kamu Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada (PIF) 'yarı özek bölgenin uluslararası standartlara eşit kanunlarla yönetileceği' belirtildi. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın öncülük ettiği 'Vizyon 2030' adlı plan kapsamındaki proje, ülkenin sahil şeridinde, yaklaşık 200 km boyunca inşa edilecek.

KIYAFET KISITLAMASI KALDIRILACAK

Ülke, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle, Suudi ekonomisini çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak hem yabancı turistleri hem de yerli ziyaretçileri kazanmak istiyor.

Müslüman olmayanların bölgeye çekilmek istenmesi nedeniyle ülkede kadınlara giyim ve diğer konularda uygulanan kısıtlamaların 'yarı özerk' bölgede uygulanmayabileceği belirtildi.

Devasa turizm planı kapsamında bölgede dalış noktaları, lüks oteller ve doğa koruma alanı olacak. Turistler paraşüt, trekking ve kaya tırmanışı yapabilecek.

VİZE ŞARTI YOK

Bloomberg'in haberine göre, adaları ziyaret etmek isteyen turistlerin Suudi Arabistan vizesi almasına gerek kalmayacak ya da internet üzerinden hızlı bir şekilde muadil bir belgeyi edinebilecekler.

PROJE 3 YIL SÜRECEK

Projenin ülke ekonomisine yıllık 4 milyar dolarlık (15 milyar Suudi Riyali) bir katkı yapma ve yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlama potansiyeli bulunuyor. Suudi Haber Ajansı (SPA) inşaat faaliyetlerinin 2019'un ikinci yarısında başlayacağını, 2022 yılında ise tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da alkol, sinema ve tiyatrolar yasaklı. Kadınlar, kamusal alanda 'abaya' olarak bilinen gevşek, bileğe kadar uzun olan elbiseler giymeli ve başörtüsü takmak zorunda.

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilmiyor, yurtdışında eğitim almak, çalışmak veya seyahat etmek için bir erkek 'veli' nin izin vermesi gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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