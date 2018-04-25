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Suudi Arabistan, Mohamed Salah'a Mekke'de Arsa Hediye Etti

SUUDİ ARABİSTAN, MOHAMED SALAH'A MEKKE'DE ARSA HEDİYE ETTİ

Suudi Arabistan, Liverpool'un bu sezon yükselişinde büyük bir paya sahip olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a Mekke'de arsa hediye etti.

Tarih : 25 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Suudi Arabistan, Mohamed Salah'a Mekke'de Arsa Hediye Etti(9/10)5

Suudi Arabistan'ın, Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah'a Mekke'de arsa hediye etmeye karar verdiği bildirildi.

Kutsal Başkent Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Fehd Ruki, Suudi Arabistan'ın yerel gazetesi Sabak'ta yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan makamları, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a Mekke'de arsa hediye edilmesi kararı alındığını belirtti.

"MEKKE'DE HAREM BÖLGESİNDE BİR ARSA VERİLEBİLİR

Arsa için Salah'ın taleplerine ve yasalara uygun olarak bazı seçeneklerin masada olduğunu ifade eden Ruki, "Salah'a Mekke'de harem bölgesi dışında bir arsa verilebilir. Ya da bu arsa onun adına vakfedilerek, buraya cami yapılması gibi buna benzer vakıf işleri için bağışlanabilir. Ya da Salah, bu arsanın mali değerinden istifade etmek isterse satılıp kendisine bedeli teslim edilebilir." dedi.

Hediyenin Mohamed Salah gibi öncü gençlere destek amacı taşıdığını kaydeden Ruki, "Hediye, İngiltere'de İslam'ın hoşgörü mesajını yayan iyi örneklerden biri olan Mısırlı yıldızın güzel ahlakını ve yüce değerlerini onurlandırmak adına verildi." ifadelerini kullandı.

PFA tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Salah, bu ödülü alan ilk Mısırlı, 2015-2016 yılı ödülünü kazanan Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'den sonra ise ikinci Arap ve Afrikalı oyuncu oldu.

ROMA MAÇINDA 2 GOL 2 ASİST İLE OYNADI

Dün oynanan ve Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçındaki üstün performansıyla Salah, dünya basınında gündeme oturdu.

Liverpool'un sezon öncesinde Roma'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren attığı 10 golle takımının başarısına büyük katkıda bulunurken, İngiliz ekibinde tek sezonda Avrupa kulvarında 10 gole ulaşan ilk futbolcu olduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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