Fetö'cü Hainlerden Duruşmada Erdoğan'ın Avukatlarına Küfür Ve Hakaret!
Firmaların Mail Hesaplarına Girip 1 Milyon Lira Çaldılar!
Yol İsteyen Ambulansın Önünü Kapattı, Yetmedi Aracından Çıkıp Tepki Gösterdi
Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Al Suud Hayatını Kaybetti
Mardin'de 3 Kırsal Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı
Yüzler Güldü! Başakşehir, Mevlüt'ün Transferini Böyle Duyurdu
Hsk, Yeni Bir Kararname İle 154 Hakim'in Görev Yerlerini Değiştirdi
Önce Aracının Lastiklerini Kestiler Sonra Da Kurşun Yağdırdılar
Fethiye'de Barda Oynatılan Küçük Çocuğun Babası: Oğlumu İzlemek Hoşuma Gitti
İtalyan Dergisi L'ultimo Uomo, Dünya Tarihinin En Kötü 20 Saniyesini Seçti
Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti
Tudor, Sneijder'i Duyunca Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı
İzmir'de Zehirlenen 346 İşçi Hastanelik Oldu!
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Türkiye'ye Geliyor
Fransa'da 32 Yıllık Medyatik Davanın Hakimi, Yazdığı Romanın Karakteri Gibi İntihar Etti
Meksika'da Çocuklar İçin Düzenlenen Partiye Kurşun Yağdı: 11 Kişi Öldü
G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor: Defansif Olarak Kötü Değildik
Türkiye Sınırında Bombalı Saldırı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Trump'ın Oğlu, Rus Avukatla Ne Konuştuğunu Mahkemede Anlatacak
Yarışma Biter Bitmez Dünya Şampiyonunu Aradı: Tebrik Ederim

SUUDİ ARABİSTAN PRENSİ ABDURRAHMAN AL SUUD HAYATINI KAYBETTİ


Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Al Suud Hayatını Kaybetti
Tarih : 14 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Al Suud Hayatını Kaybetti(7/10)3

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan Kraliyet Divanına ait açıklamada, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ağabeyi prens Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud'un 86 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

CENAZESİ MESCİD-İ HARAM'DAN KALKACAK

Abdülaziz'in cenaze namazının yarın Mekke kentinde Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'da kılınacağı belirtildi.

Merhum Kral Abdülaziz Al Suud'un eşi Prenses Hisse bint Ahmed es-Sudeyri'nin altıncı erkek çocuğu olan Abdülaziz 1931'de doğmuştu.

ABD'DE ASKERLİK EĞİTİMİ ALDI

ABD'nin San Diego kentindeki askeri fakülteyi bitiren Abdülaziz ardından California Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde de okumuştu.

Abdülaziz, 1983-2011 yılları arasında Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcılığını yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suudi  Arabistan  Prensi  Abdurrahman  Al  Suud  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER