SUUDİ ARABİSTAN, SURİYE İÇİN SİNYAL VERMİŞTİ, ABD'DEN CEVAP GELDİ
Suudi Arabistan'ın "Suriye'ye asker göndermeye hazırız." açıklamasının ardından Pentagon, "Başkan, bölgedeki ortaklarımızın daha fazla katkı yapmasını istiyor" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon ABD'nin, Arap ülkelerinden toplama bir kuvveti Suriye'ye DEAŞ'tan alınan bölgelerde güvenliği sağlamak üzere getireceği iddialarına ilişkin, "Başkan, Suriye'nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve DEAŞ'ın geri dönemeyeceği bir yer haline getirilmesi üzere ABD'nin, bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı" dedi.
TRUMP, ARAP KUVVETLERİNİ SURİYE'YE GETİRMEK İSTİYOR
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Arap ülkelerinin askerlerinden oluşan bir kuvveti Suriye'ye getirmek istediğini öne sürdü.
Amerikan yetkililerine dayandırılan haberde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın başta Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel'i arayarak konuyu teklif ettiği iddia edildi.
"SUUDİLERDEN SİNYAL"
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki ABD güçleri yerine Arap gücü oluşturulacağı ve bu konuda Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden mali destek talep edileceği yönündeki iddiaların geçmişte de gündeme geldiğini, bazılarının ise sadece tartışma aşamasında olduğunu söyledi. El Cubeyr açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"SUUDİ ARABİSTAN, HER ZAMAN SORUMLULUĞUNU KORUDU"
"Obama döneminde İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuştuk ancak Obama yönetimi bu teklife dair bir adım atmadı. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluğunu korudu. Dolayısıyla bu konuda da Suudi Arabistan üzerine düşeni yapacaktır. Suriye'nin doğusunda oluşturulacak güçlerin türü veya nereden geleceği konusu ise halihazırda tartışma aşamasındadır."
Kaynak: haberinburada
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