Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, annesinin iki yıldan fazla süredir Kral Selman ile görüşmesini engelliyor. Veliaht Prens, kral olmasını istemeyen annesini bir sarayda ev hapsinde tutuyor.

ABD basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, annesini babasının haberi olmadan ev hapsinde tuttuğunu ve iki yıldan fazla zamandır Kral Selman'ı görmesini engellediğini öne sürdü.

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Mart'ta da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. ABD basınında ziyaretten önce Prens Selman hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ANNESİNİN KRAL SELMAN İLE GÖRÜŞMESİNİ ENGELLİYOR

NBC News'in 14 eski ve yeni ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, annesini iki yıldan fazla zamandır babası Kral Selman'ı görmesini engellediği öne sürüldü.

KRAL SELMAN'IN OLAYLARDAN HABERİ YOK

Prens Salman'ın yurt dışında tedavi gören annesinin nerede olduğu hakkında uydurma açıklamalar yaptığını, bu yüzden de Kral Selman bu kayboluşun arkasında oğlunun olduğunu bilmediğini iddia etti.

ANNESİ, VELİAHT PRENS'İN KRAL OLMASINI İSTEMİYOR

Veliaht Prens, kraliyet ailesinde çatlak yaratacağı gerekçesiyle annesinin kendisinin kral olmasını istemediğini düşünüyor ve babasını ikna etmesinden korkuyor. Selman'ın annesini Suudi Arabistan'daki bir sarayda babasının haberi olmadan ev hapsinde tuttuğu söyleniyor.

Kaynak: haberinburada