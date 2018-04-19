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Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü

SUUDİ ARABİSTAN-YEMEN SINIRINDA ÇATIŞMA ÇIKTI: 5 SUUDİ ASKER ÖLDÜ

Suudi Arabistan'nın Yemen sınırındaki Necran şehrinde askerler ve Husiler arasında çıkan çatışmada 5 Suudi Arabistan askeri hayatını kaybetti.

Tarih : 19 Nisan 2018, 01:40
Puan Ver : Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü(5/10)1

Suudi Arabistan'nın Yemen sınırındaki Necran şehrinde askerler ve Husiler arasında çıkan çatışmada 5 Suudi Arabistan askerinin öldüğü belirtildi.

5 SUUDİ ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan ve Yemen sınırındaki Necran şehrinde Suudi askerler ile Husiler arasında çatışma çıktı. İran destekli milis grup Husiler'in bölgeye roket attığı 5 Suudi askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

KOALİSYON GÜÇLERİ HÜKÜMETİ DESTEKLİYOR

Suudi Arabistan tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husiler ve Salih yanlılarına karşı hükümeti destekliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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