Suudi Arabistan, Yemen'in kuzeyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir düğünü vurdu. Olayda gelin de dahil olmak üzere en az 20 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Hacce ilinde düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DÜĞÜNÜ VURDU, GELİN DAHİL 20 ÖLÜ

Saldırının gece saatlerinde bir düğün sırasında gerçekleştiği, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi. Gelinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.

BM VERİLERİNE GÖRE SUUDİ OPERASYONUYLA 10 BİNİN ÜZERİNDE SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Geçtiğimiz Cuma günü yine Arap koalisyonunun düzenlediği saldırıda yaklaşık 18 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre Suudi askeri operasyonuyla birlikte 10 binin üzerinde sivil yaşamını yitirdi.

BU İLK DEĞİL

Suudi güçleri, daha önce de Husi kontrolündeki bölgelerde düğün ve cenazeleri hedef almıştı.

Kaynak: haberinburada