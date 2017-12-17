SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖZALTINA ALINAN FİLİSTİN ASILLI MİLYARDER SERBEST BIRAKILDI
Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Filistin asıllı milyarder iş adamı Sabih el-Mısri serbest bırakıldı.
Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Filistin asıllı milyarder iş adamı Sabih el-Mısri'nin serbest bırakıldığı belirtildi. Mısri'nin ailesinden alınan bilgiye göre, Suudi Arabistanlı yetkililer bu sabah Filistin asıllı milyarder iş adamı Mısri'yi serbest bıraktı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI
Ürdün'de ikamet eden Mısri, geçen günlerde gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Mısri'nin sahip olduğu iki şirkette üst düzey görevde yer alan iki yetkili de Mısri'nin çarşamba gününden bu yana Suudi Arabistan'da bulunduğunu ve tam olarak nerede tutulduğuna dair bilgilerinin olmadığını söylemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Yeni Emlak Taslağı Hayata Geçiyor! Komisyon Yüzde 3'te Sabitlenecek
- Cam Filmine Işık Geçirgenliğinin Yüzde 70 Olması Şartıyla İzin Verilecek
- Suriye'deki Teröristleri Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Geçiren Kaçakçılar Tarife Değiştirdi
- İstanbul'a 5 Bin Yeni Polis Ve Bekçi Alınacak
- Dünyanın En Hızlı Özel Jeti Geliyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar