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Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınan Filistin Asıllı Milyarder Serbest Bırakıldı

SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖZALTINA ALINAN FİLİSTİN ASILLI MİLYARDER SERBEST BIRAKILDI

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Filistin asıllı milyarder iş adamı Sabih el-Mısri serbest bırakıldı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 15:10
Puan Ver : Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınan Filistin Asıllı Milyarder Serbest Bırakıldı(7/10)3

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Filistin asıllı milyarder iş adamı Sabih el-Mısri'nin serbest bırakıldığı belirtildi. Mısri'nin ailesinden alınan bilgiye göre, Suudi Arabistanlı yetkililer bu sabah Filistin asıllı milyarder iş adamı Mısri'yi serbest bıraktı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Ürdün'de ikamet eden Mısri, geçen günlerde gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Mısri'nin sahip olduğu iki şirkette üst düzey görevde yer alan iki yetkili de Mısri'nin çarşamba gününden bu yana Suudi Arabistan'da bulunduğunu ve tam olarak nerede tutulduğuna dair bilgilerinin olmadığını söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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