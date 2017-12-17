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Suudi Arabistan'da Kadınlar Kamyon ve Motosiklet de Kullanabilecek

SUUDİ ARABİSTAN'DA KADINLAR KAMYON VE MOTOSİKLET DE KULLANABİLECEK

"Ilımlı bir İslam'a geçiyoruz" açıklamasının ardından kadınlara araç kullanma hakkı veren Suudi Arabistan'da, kadınlar artık kamyon ve motosiklet de kullanabilecek.

Tarih : 17 Aralık 2017, 08:10
Puan Ver : Suudi Arabistan'da Kadınlar Kamyon Ve Motosiklet De Kullanabilecek(7/10)3

Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araç kullanma hakkı kazanan kadınların, kamyon ve motosiklet sürmesine de izin verileceği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da, Trafik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Güvenlik Güçleri Komutanlığının, kadınların araç kullanımıyla ilgili bazı sorulara verdiği yanıtlar yer aldı.

KAMYON VE MOTOSİKLET DE KULLANABİLECEKLER

Haziran 2018'den itibaren araç kullanma hakkı kazanan Suudi kadınların, kamyon ve motosiklet kullanmasına da izin verileceği kaydedilen haberde ayrıca Karayolları Güvenlik kontrol noktalarında kadınların görev almasında herhangi bir mahzur olmadığı ve ilerleyen zamanlarda gerekli eğitim ve donanıma sahip olduktan sonra askeri görevlerde de yer alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

ARAÇ KULLANMA İZNİ ÇIKMIŞTI

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in eylül ayında yayımladığı kararnameyle ülkede Haziran 2018'den itibaren kadınlara da ehliyet alarak araç kullanma izni verilmişti.

YASAK OLAN TEK ÜLKEYDİ

Dünyada kadınların araç kullanmasının bir dönem yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç kullanması haramdır." fetvasından dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

Kurul Başkanı Abdulaziz bin Baz ve diğer birçok din adamı kadınların araç kullanması için "haram" fetvası verirken, Şeyh Abdulaziz el-Şeyh gibi bazı din adamları ise bu fetvayı eleştiriyor ve kadınların da araç sürebileceğini ifade ediyor.

Ülkede "kadınların araç kullanmasına izin veren yasa çıkarılması" talebiyle ilki 1990'da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok kampanya düzenlenmişti.

ÇALIŞMA HAYATINA KATILIM ORANINI YÜKSELTECEKLER

Riyad yönetiminin 2030 hedefleri arasında kadınların çalışma hayatına katılım oranının yüzde 22'den yüzde 30'a yükseltilmesi de bulunuyor.

ILIMLI İSLAM SİNYALİ GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Veliaht Prens Muhammed bin Selman, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkenin bir reform sürecine gireceğini ve 'ılımlı İslam'a' dönüş yapacağını söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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