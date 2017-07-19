SUUDİ ARABİSTAN'DA KISA ETEĞİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINAN KADIN SERBEST BIRAKILDI
Suudi Arabistan'da, kısa etek ve kolsuz bluz giyerek gezdiği görüntüleri paylaşan kadın gözaltına alındı. Genç kadın, gelen yoğun tepkilerin ardından serbest bırakıldı. Gerekçe ise görüntülerin kadının bilgisi dışında paylaşılması.
Devlet televizyonu El Ekberiye'nin aktardığına göre başkent Riyad polisi, uygunsuz giyindiği gerekçesiyle kadını gözaltına aldı. Olaya sosyal medyada dünya çapında gelen yoğun tepkilerin ardından emniyet, kadını serbest bıraktı.
"BİLGİSİ OLMADAN SERVİS EDİLMİŞ"
Bugün Riyad'daki 'Suudi Uluslararası İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının birkaç saat sorgulandığı; ancak tutuklanmadığı ve yargılanmayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, videonun kadının bilgisi olmadan servis edildiği iddia edildi.
SUUDİ YASALARINA GÖRE ÇARŞAF GİYMESİ GEREKİYORDU
Sosyal ağ Snapchat'te, bu hafta sonu Khulood rumuzlu hesaptan kısa klipler halinde paylaşılan görüntülerde, genç kadın Riyad'ın kuzeyindeki Najd bölgesinde yer alan tarihi Uşaykır kalesini gezerken görülüyor. Suudi yasalarına göre kadınların çarşaf giymesi öngörülürken, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından muhafazakar kesimler, ismi bilinmeyen kadının yargılanması çağrıları yapmıştı.
IVANKA TRUMP ÖRNEĞİYLE SUUDİ KANUNLARINI İKİYÜZLÜLÜKLE SUÇLADILAR
Bazı kullanıcılar ise Ivanka Trump, Angela Merkel gibi siyasi isimlerin Suudi Arabistan'ı ziyaretleri sırasında başlarını örtmelerinin istenmediğini, bu nedenle Suudi kanunlarının ikiyüzlü olduğunu ifade etti.Suudi Arabistan'da kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor. Kadınlar, kocalarının ya da aileden bir erkeğin izni olmadan pasaport alamıyor, yurtdışına çıkamıyor.
Kaynak: haberinburada
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