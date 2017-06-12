Katif kentinde devriye gezen güvenlik güçlerinin aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında bir binbaşı hayatını kaybetti. Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ve sık sık terör eylemlerinin meydana geldiği kentteki saldırıda iki güvenlik görevlisi de yaralandı



Suudi arabistan'ın doğusundaki El-Katif ilinde araçla devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, bir binbaşının hayatını kaybettiği iki güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.







İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur et-Turki, yaptığı yazılı açıklamada, Katif ilinin Masura Mahallesi'nde gece geç saatlerde devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.







Saldırıda binbaşı Tarık bin Abdullatif el-Alaki'nin hayatını kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten et-Turki, olayın terör saldırısı olduğunu vurguladı.







kaynak:milliyet