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Suudi Arabistan'da Türkiye'den 33 Yıl Sonra KDV Dönemi Başladı

SUUDİ ARABİSTAN'DA TÜRKİYE'DEN 33 YIL SONRA KDV DÖNEMİ BAŞLADI

Suudi Arabistan'da 1 Ocak 2018 itibariyle KDV uygulaması başladı. KDV uygulaması, Türkiye'de ilk kez 1 Ocak 1985 tarihinde başlamıştı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Suudi Arabistan'da Türkiye'den 33 Yıl Sonra Kdv Dönemi Başladı(6/10)2

Suudi Arabistan'da 1 Ocak 2018 itibariyle Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasının başladığı bildirildi.

DEVLETİN VERDEĞİ HİZMETLERE KDV

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "bugün itibariyle sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına başlandığı" belirtildi.

SINIRLI SAYIDA ALANDA UYGULANACAK

Yüzde 5 olacağı kaydedilen KDV uygulamasının konut kirası, devlet tarafından verilen sağlık hizmetleri ve ihracat gibi sınırlı bazı alanlarda uygulanmayacağı ifade edildi.

YASA DIŞI UYGULAMALARA İZİN VERİLMEYECEK

Açıklamada ayrıca Gelir ve Zekat Kurumu ile Ticaret ve Yatırım Bakanlığının bu uygulama sayesinde piyasayı periyodik olarak kontrol edeceğine ve vergi konusunda yasa dışı uygulamalara izin vermeyeceğine işaret edildi.

90 BİN İŞLETME

Yaklaşık bir yıldır hazırlıkların sürdüğü ülkede, 90 bin işletmenin vergilendirme konusunda altyapı çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ 1985'TE UYGULANDI

Türkiye, KDV ile ilk defa 1957 yılında ilgilenmeye başlamıştır. O tarihte çalışmaları yapılan gider vergisinin hazırlanması esnasında Fransız KDV'si izlenmiş, fakat altyapı sorunu nedeniyle o dönemde KDV uygulamasına geçilememiştir.

1970 yılında Fransız KDV'si Türkçe'ye çevrilmiş ve 1974 yılında KDV Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. KDV konusunda araştırma yapmak üzere yurt dışına elemanlar gönderilmiştir. Ülkemizde KDV üzerindeki yoğun tartışmalar ve araştırmalar 1980 yılına kadar sürmüştür. Birkaç defa TBMM gündemine gelen ve reddedilen KDV tasarısı, 3065 sayılı yasa ile 1984 yılında kabul edilerek 1.1.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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