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Suudi Arabistan'da Tutuklanan Prenslerden Biri Serbest Bırakıldı

SUUDİ ARABİSTAN'DA TUTUKLANAN PRENSLERDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Suudi Arabistan'da oğu prens 200 kişi ile birlik tutuklanan Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah serbest bırakıldı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 22:50
Puan Ver : Suudi Arabistan'da Tutuklanan Prenslerden Biri Serbest Bırakıldı(7/10)3

Üç haftadır tutuklu bulunan Kraliyet mensubu Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı.

ULUSAL MUHAFIZ BAKANI

Reuters'ın haberine göre, 4 Kasım'da yapılan yolsuzluk operasyonu sonucu tutuklanan Suudi Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah serbest bırakıldı

200 KİŞİ İLE BİRLİKTE TUTUKLANMIŞTI

Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonları sonrası kraliyet mensubu prensler de dahil, Suudi Arabistan'ın en zenginleri ve en güçlülerinden oluşan 200 kişi 4 Kasım'dan beri Riyad'daki Ritz Carlton gözaltında tutuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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