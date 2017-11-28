SUUDİ ARABİSTAN'DA TUTUKLANAN PRENSLERDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI
Suudi Arabistan'da oğu prens 200 kişi ile birlik tutuklanan Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah serbest bırakıldı.
Üç haftadır tutuklu bulunan Kraliyet mensubu Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı.
ULUSAL MUHAFIZ BAKANI
Reuters'ın haberine göre, 4 Kasım'da yapılan yolsuzluk operasyonu sonucu tutuklanan Suudi Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah serbest bırakıldı
200 KİŞİ İLE BİRLİKTE TUTUKLANMIŞTI
Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonları sonrası kraliyet mensubu prensler de dahil, Suudi Arabistan'ın en zenginleri ve en güçlülerinden oluşan 200 kişi 4 Kasım'dan beri Riyad'daki Ritz Carlton gözaltında tutuluyor.
Kaynak: haberinburada
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