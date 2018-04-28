SUUDİ ARABİSTAN'DA YİNE BİR İLK! HEYECAN İÇİNDE İZLEDİLER
Suudi Arabistan, tarihinde ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen bir müsabakaya ev sahipliği yaptı.
Suudi Arabistan'da ilk kez 'Amerikan güreşi' organizasyonu yapıldı.
Suudi Arabistan, tarihinde ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen bir müsabakaya ev sahipliği yaptı.
10 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI
Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde 'Greatest Royal Rumble' ismiyle gerçekleştirilen ve Amerikan güreşçilerinden Triple H ile John Cena'nın karşı karşıya geldiği müsabakayı Cena kazandı.
Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh, şubat ayı sonunda ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.
Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabakalarda aralarında Royal Rumble etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.
Kaynak: haberinburada
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