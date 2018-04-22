SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ DARBE İDDİALARININ ARKASINDAN DRONE ÇIKTI!
Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı üzerinde uçan drone düşürüldü. Drone'un düşürülmesi sırasında çıkan silah sesleri darbe söylentilerine neden oldu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın sarayının yakınında silah sesleri yükselmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi Suudi Arabistan'da darbe söylentilerini de beraberinde getirdi.
Riyad polisi tarafından yapılan açıklamada ise silah seslerinin sarayın üzerinde uçak oyuncak bir drone'un düşürülmesi nedeniyle duyulduğu bilgisi paylaşıldı.
TEDBİR AMAÇLI ATEŞ EDİLDİ
Riyad polisi Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın Saray'ının yakınında duyulan silah seslerinin sebebini açıkladı. Riyad polisi, Saray'ın yakınlarında izinsiz olarak uçuş yapan bir insansız hava aracını (drone) tedbir amaçlı imha etmek için ateş açtıklarını bildirdi
OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Riyad polisi akşam saatlerinde Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın Saray'ının yakınında duyulan silah seslerinin sebebini açıkladı. Riyad polisi, Saray'ın yakınlarında izinsiz olarak uçuş yapan oyuncak insansız hava aracını (drone) tedbir amaçlı imha etmek için ateş açtıklarını ve olay hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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