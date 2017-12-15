SUUDİ ARABİSTAN'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A ÖZEL DAVET
Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'ın Al Feiha ile Al Hilal takımları arasında oynanacak maçı yönetmesi için özel olarak davet edildi.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti ile görevlendirilen Cüneyt Çakır'ın yardımcı hakemliğini Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
KARŞILAŞMA PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
Karşılaşma, 17 aralık pazar günü oynanacak ve 19.40'da başlayacak.
FİFAkokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 14 Kasım'da oynanan Almanya - Fransa hazırlık maçına da Almanya Futbol Federasyonunun ismen daveti ile atanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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