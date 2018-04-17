SUUDİ ARABİSTAN'DAN DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK SURİYE ÇIKIŞI!
Son Dakika! Suudi Arabistan'dan "Suriye'ye geniş bir koalisyon olursa asker göndermeye hazırız." açıklaması geldi.
ABD'nin asker çekme hedefi gündemdeki sıcaklığını korurken, Suudi Arabistan'dan "Suriye'ye geniş bir koalisyon olursa asker göndermeye hazırız." açıklaması geldi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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