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Suudi Arabistan'dan dengeleri değiştirecek Suriye çıkışı!

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK SURİYE ÇIKIŞI!

Son Dakika! Suudi Arabistan'dan "Suriye'ye geniş bir koalisyon olursa asker göndermeye hazırız." açıklaması geldi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 18:00
Puan Ver : Suudi Arabistan'dan Dengeleri Değiştirecek Suriye Çıkışı!(9/10)5

ABD'nin asker çekme hedefi gündemdeki sıcaklığını korurken, Suudi Arabistan'dan "Suriye'ye geniş bir koalisyon olursa asker göndermeye hazırız." açıklaması geldi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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