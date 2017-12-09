Orta Doğu merkezli haber portalı Middle East Monitor, Arap basınına dayandırdığı haberde Suudi Arabistan yönetiminin ülkedeki medya kuruluşlarına Trump'ın Kudüs kararı hakkında çok fazla yayın yapmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu.

MEDYAYA TALİMAT GİTTİ

Londra merkezi Arapça gazete El Arabi el Cadeed gazetesi, talimatın ülkede bulunan TV, radyo ve gazete yöneticilerine gönderildiğini ifade etti.

"KUDÜS KARARINA FAZLA YER VERMEYİN"

Habere göre, Suudi yetkililer televizyon kanallarına Trump'ın kararına ilişkin haberlere, haber programlarında çok fazla yer vermemesine ilişkin bildiri gönderdi. Suudi yetkililerin neden bu şekilde bir karar aldığı ise bilinmiyor.

ELÇİLİKLERDEN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan elçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün'de yaşayan ve okuyan Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliği korumak adına protestolardan uzak durmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bahreyn elçiliğinden de benzer açıklama yapılarak, "halka açık yerlerdeki protesto gösterilerinden uzak durulması" çağrısında bulunuldu.

İSRAİL KANALI "KARAR ARAP DÜNYASI İLE BİRLİKTE ALINDI" DEMİŞTİ

İsrailli Kanal 10 Televizyonu'nun Arap Dünyası Analisti Tsivika Yahzkili, "Bu adım tamamlamak için değildi, bu durum bölgesel düzeyde Suudi Arabistan, Mısır ve bölgesel güçlerle Trump arasında karar kılındı. Bu adıma yönelik tepki gösteren Arap devletlerinin tepkilerinden emin değilim, bu arada tepkiler zaten ciddi değil. Sisi'ye bakın, kınamasını okuyun… İş ciddi değil" yorumunu yapmıştı.

Kaynak: haberinburada