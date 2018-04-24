Tunceli'de Hava Destekli Operasyon: 2 Tikko'lu Öldürüldü
Çıraktı Patron Oldu, 30 Ülkeye İhracat Yapıyor! İşte Başarı Öyküsü
Cenk Tosun'lu Everton Tek Golle Kazandı
Büyükçekmece Gölü Havzası'na Kimyasal Madde Dökülmesine İlişkin İki Gözaltı
Suudi Arabistan'ın Hava Saldırısı Sonucu Husilerin Lideri Hayatını Kaybetti
Melih Gökçek: Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Olacak
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Taraftarına Tepki: Terbiyesizlik
Erdoğan'ın Ağzının Payını Verirdim Dediği Chp'li Özel'den Savunma: Gerçekleri İfade Ettim
Di Francesco'dan Salah Sorusuna Olay Cevap: Salah Yok Cengiz Var
Tarih Belli Oldu! Sp Lideri Önce Akşener Sonra Gül İle Görüşecek
Avrupa'da Salih Müslim Krizi! Türk Heyeti Geri Dönme Kararı Aldı
Bakan'dan Turizmcilere Derin Bir 'oh!' Çektiren Seçim Açıklaması
Şenol Güneş'in Koridordaki Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Fenerbahçe Yıldızlarıyla Farka Koştu
Toronto'da Minibüs Önüne Çıkan Herkesi Ezdi: 10 Yaralı
23 Nisan'da Türk Yıldızları'ndan Gösteri!
Ysk Başkanı Tek Tek Anlattı! İşte 100 Bin İmzayla İlgili Tüm Detaylar
Tsk'nın Sosyal Paylaşım Sitelerini Takip Edin
Jürgen Klopp'tan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü: Fantastik
Fenerbahçe Maçında Çıldırtan Ofsayt Kararı!

Suudi Arabistan'ın Hava Saldırısı Sonucu Husilerin Lideri Hayatını Kaybetti

SUUDİ ARABİSTAN'IN HAVA SALDIRISI SONUCU HUSİLERİN LİDERİ HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan'ın Yemen'e düzenlediği hava saldırısı sonucu Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad hayatını kaybetti.

Tarih : 24 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Suudi Arabistan'ın Hava Saldırısı Sonucu Husilerin Lideri Hayatını Kaybetti(8/10)4

Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan iki balistik füzenin Cazan kenti semalarında imha edildiği bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A 2 BALİSTİK FÜZE ATILDI

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Yemen'den Husiler (Şii Ensarullah Hareketi) tarafından ülkenin güneyindeki Cazan kentine yönelik 2 balistik füze atıldığını belirtti.

Maliki, söz konusu balistik füzelerin savunma sistemlerince imha edildiğini aktardı.

KOALİSYONUN ARADIĞI HUSİLERİN İKİNCİ ADAMI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Husilere ait El-Mesire kanalı, Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad'ın koalisyon güçlerinin hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Acil olarak geçilen haberde, geçen perşembe günü koalisyon güçleri tarafından ülkenin batısındaki Hudeyde kentine yönelik hava saldırısı sonucu Sammad'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

"HUSİLERİN DİĞER BAZI YETKİLİLERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ"

Suudi Arabistan'ın Al-Ahbariye kanalında bazı kaynaklara dayandırılan haberde, Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Sammad'ın yanında "Husilerden diğer bazı yetkililerin de öldürüldüğü" ifade edildi.

Ahbariye kanalının haberinde ayrıca, Sammad'ın koalisyon güçleri tarafından Yemen'de aranan ikinci isim olduğuna dikkat çekildi.

HUSİLER, 2014'TEN BU YANA SANA'YI KONTROLÜNDE TUTUYOR

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suudi  Arabistan  In  Hava  Saldırısı  Sonucu  Husilerin  Lideri  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER