SUUDİ ARABİSTAN'IN HAVA SALDIRISI SONUCU HUSİLERİN LİDERİ HAYATINI KAYBETTİ
Suudi Arabistan'ın Yemen'e düzenlediği hava saldırısı sonucu Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad hayatını kaybetti.
Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan iki balistik füzenin Cazan kenti semalarında imha edildiği bildirildi.
SUUDİ ARABİSTAN'A 2 BALİSTİK FÜZE ATILDI
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Yemen'den Husiler (Şii Ensarullah Hareketi) tarafından ülkenin güneyindeki Cazan kentine yönelik 2 balistik füze atıldığını belirtti.
Maliki, söz konusu balistik füzelerin savunma sistemlerince imha edildiğini aktardı.
KOALİSYONUN ARADIĞI HUSİLERİN İKİNCİ ADAMI ÖLDÜRÜLDÜ
Bu arada Husilere ait El-Mesire kanalı, Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad'ın koalisyon güçlerinin hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Acil olarak geçilen haberde, geçen perşembe günü koalisyon güçleri tarafından ülkenin batısındaki Hudeyde kentine yönelik hava saldırısı sonucu Sammad'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.
"HUSİLERİN DİĞER BAZI YETKİLİLERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ"
Suudi Arabistan'ın Al-Ahbariye kanalında bazı kaynaklara dayandırılan haberde, Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Sammad'ın yanında "Husilerden diğer bazı yetkililerin de öldürüldüğü" ifade edildi.
Ahbariye kanalının haberinde ayrıca, Sammad'ın koalisyon güçleri tarafından Yemen'de aranan ikinci isim olduğuna dikkat çekildi.
HUSİLER, 2014'TEN BU YANA SANA'YI KONTROLÜNDE TUTUYOR
Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
Kaynak: haberinburada
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