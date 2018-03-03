SUUDİ KADINLARIN ÖZGÜRLÜK KOŞUSU! İLK KEZ MARATONA KATILDILAR
Suudi Arabistan'ın El-Ahsa ilinde ilk defa kadınların da katıldığı bir maraton düzenlendi. Maratona katılan kadınlara "tesettürlü olma" şartı getirildi.
Suudi Arabistan'ın El-Ahsa ilinde ilk defa kadınların da katıldığı bir maraton düzenlendi. Kadınların maratona katılabilmesi için tesettür şartı getirildi.
KADINLARA TESETTÜR ŞARTI GETİRİLDİ
"El-Ahsa Koşuyor" sloganıyla düzenlenen ve farklı kategorilerde çok sayıda yarışın düzenlendiği maratona, kadın, erkek, profesyonel, amatör, genç, yaşlı, yerli ve yabancı her kesiminden geniş katılım oldu. El-Musa İhtisas Hastanesi, Suudi Arabistan Spor Genel Müdürlüğü, Eğlence Kurumu ile El-Ahsa Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen maratona katılan kadınlara "tesettürlü olma" şartı getirildi.
KOŞUYA YÜZLERCE KADIN KATILDI
Maraton kapsamında düzenlenen 3 kilometre kadın koşusunda Muzne En-Nassar, farklı uyruklardan bin 500 kadını geride bırakarak birinci oldu. Yaşlılar kategorisinde Muhammed ed-Duseri, profesyoneller kategorisinde ise Hüseyin Ceman birinci oldu.
ENGELLİLER İÇİN DE YARIŞ DÜZENLENECEK
Amatörler kategorisinde düzenlenen 5 kilometrelik yarışı hiç ara vermeden tamamlayan engelli Hüseyin Huveykim'e ise takdir ödülü verildi. Huveykim basına yaptığı açıklamada, bir sonraki maratonda engellilere özel yarış düzenlenmesini istedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar