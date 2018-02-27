Kral Selman, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları ile 3 bakanlıktaki bakan yardımcılarını gönderdi. Görev değişiminin arkasındaki isim, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman.

Kral Selman, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları ile üç bakanlıktaki bakan yardımcılarını bir kararnameyle gönderdi. Görev değişiminin arkasındaki isim, aynı zamanda savunma bakanı da olan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman.

İran'ın resmi televizyonu Press TV, Yemen'deki iç savaşa atıf yaparak kovulma haberini ekrana getirdi. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon, İran destekli Husilerle Yemen'de neredeyse dört yıldır savaşıyor.

SUUDİ ARABİSTAN YENİDEN GÜNDEMDE

Orta Doğu'da İran'la amansız bir mücadele sürdüren Suudi Arabistan, bir kez daha dünya gündemini değiştirdi.

BİR GECEDE GENELKURMAY BAŞKANI VE KUVVET KOMUTANLARI GİTTİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, gece yarısı genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarını kovup yerine yenilerini getirdi. Görev değişiklikleri BBC'den The Guardian'a dünya medyasında manşetten verildi.

Riyad yönetimi, geçen yıl aralarında prensler ve bakanların da bulunduğu 300'den fazla üst düzey yetkiliyi hapse atarak bölgeyi sarsmıştı.

KARARNAMEDE DİKKAT ÇEKEN CÜMLE

Yeni yayınlanan Kral Selman'ın kararnamesinde en dikkat çeken cümle, "Genelkurmay Başkanı General Abdurrahman bin Salih el Bunyan'ın hizmetlerine son verilmiştir" oldu. General Abdurrahman, dört yıldır genelkurmay başkanlığı görevindeydi.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI DA BELLİ OLDU

ABD ve Batılı devletlerden son yıllarda yüz milyarlarca dolarlık silah alan Suudi Arabistan'ın yeni genelkurmay başkanı da ilan edildi: Fayyad el Ruvayli.

BAKAN YARDIMCILARI DA GİTTİ

Kara ve hava kuvvetleri komutanlarını da değiştiren kraliyet ailesinin hışmından bakan yardımcıları da nasibini aldı. İçişleri, Dışişleri ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nda birçok bakan yardımcısı kovuldu.

YENİ ATAMALARIN ARKASINDA VELİAHT PRENS VAR

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın oğlu Muhammed Bin Selman'ın Haziran 20017'de Veliaht Prens olmasıyla taşlar yerinden oynadı.

Depreme yol açan yolsuzluk operasyonuyla birçok rakibini saf dışı bırakan Veliaht Prens, ayrıca ülkede çok sayıda reforma imza attı.

Halihazırda Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Veliaht Prens Selman'ın babasından yeni atamaları istediği bildiriliyor.

İRAN, HABERİ YEMEN'DEKİ SAVAŞA ATIF YAPARAK VERDİ

İran'ın resmi televizyonu Press TV, görev değişikliği haberlerini Yemen'deki savaşa atıf yaparak sundu. Üçüncü yılını doldurmak üzere olan iç savaşta İran destekli Husiler'e karşı Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon merkezi yönetimi destekliyor.

Suudi ordusu Yemen'de yüzlerce hava saldırısı düzenledi ancak Husiler'i geriletmeyi başaramadı.

Suudi Arabistan ve İran, on yıllardır Ortadoğu'da alan mücadelesi veriyor. Son yıllarda Suriye ve Irak'taki bilek güreşini kazanan İran oldu.

Kaynak: haberinburada