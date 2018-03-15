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Suudi Prens havaalanında intihar etti

SUUDİ PRENS HAVAALANINDA İNTİHAR ETTİ

Suudi Prens Bandar bin Khalid bin Abdulaziz, İngiltere'de bulunan Londra Uluslararası Havalimanı'nda balkondan atlayarak intihar etti.

Tarih : 15 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Suudi Prens Havaalanında İntihar Etti(8/10)4

Arap basınında yer alan haberlere göre, İngiliz yetkililer tarafından sınırdışı edilmek istenen Suudi Prens, Bandar bin Khalid bin Abdulziz, Londra Uluslararası Havalimanı'nda balkondan atlayarak intihar etti.

ÜLKEYE DÖNME ÇAĞRISINI REDDETMİŞTİ

12 Mart'ta yaşandığı açıklanan intihar Suudi yetkililer tarafından da doğrulandı. Prensin daha önce Suudi yetkililer tarafından ülkeye dönme çağrısı aldığı ancak reddettiği ifade ediliyor.

Suudi yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçındı.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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