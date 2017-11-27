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Suudi Prens Hz. Muhammed Devrinden Örnek Verip İslamı Orijinaline Çevireceğini Söyledi

SUUDİ PRENS HZ. MUHAMMED DEVRİNDEN ÖRNEK VERİP İSLAMI ORİJİNALİNE ÇEVİRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman, Hz. Muhammed döneminde kadın ve erkeklerin birlikte tiyatro izlediğini iddia edip İslamı orijinaline çevireceğini söyledi.

Tarih : 27 Kasım 2017, 00:20
Puan Ver : Suudi Prens Hz. Muhammed Devrinden Örnek Verip İslamı Orijinaline Çevireceğini Söyledi(5/10)1

Suudi Arabistan'da yakın zamanda Kral Selman'ın yerine tahta geçmesi beklenen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, New York Times gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Thomas L. Friedman'a verdiği röportajda, 'hayalindeki' Suudi Arabistan'ı anlattı.

Göreve geldiği günden bu yana Suudi kadınların toplumdaki rolünün artırılması ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için attığı adımlarla adından söz ettiren genç prens, Friedman'a İngilizce verdiği röportajda, 'Ilımlı İslam' söylemine açıklık getirdi. İslamı Hazreti Muhammed dönemindeki 'orijinal haline' döndürmeyi amaçladıklarını söyledi.

"İSLAM'I ORİJİNALİNE ÇEVİRECEĞİZ"

Prens Muhammed Friedman'a, "İslamı yeniden yorumladığımızı yazmayın, biz onu orijinaline çevireceğiz. Bu yolda en büyük yardımcımız Hazreti Muhammed'in uygulamaları ve 1979'dan önceki Suudi Arabistan'da gördüğümüz gündelik yaşam örnekleri" dedi.

"HZ. MUHAMMED DÖNEMİNDE KADIN ERKEK KARIŞIK TİYATROLAR VARDI"

Veliaht Prens sözlerine şöyle devam etti:

Hazreti Muhammed döneminde, kadın ve erkeklerin bir arada gittikleri tiyatrolar vardı, Suudi Arabistan'da Hristiyanlara ve Yahudilere saygı duyulurdu. Medine'de ticari davalara bakan ilk yargıç kadındı. Peygamberimiz tüm bunları benimsiyorsa soruyorum sizce Hazreti Muhammed Müslüman değil miydi?

Friedman, Prens'in sözlerinin ardından yanındaki bakanlardan birisinin kendisine cep telefonunda bazı fotoğraflar gösterdiğini belirtti. Friedman, fotoğrafların 1950'li ve 60'lı yıllarda yaşamış başları açık, mini etekli Suudi kadınlarına ait olduğunu vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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