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Suudi Prens Selman'a Paris'te cinsel içerikli film faturası geldi

SUUDİ PRENS SELMAN'A PARİS'TE CİNSEL İÇERİKLİ FİLM FATURASI GELDİ

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Paris'teyken, cinsel içerikli film şirketi önüne fatura koydu. Ülkenin tanınan prenslerinden Faysal, Fransa'da film çektirip parasını ödemedi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : Suudi Prens Selman'a Paris'te Cinsel İçerikli Film Faturası Geldi(10/10)6

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Fransa ziyaretinde kraliyet ailesini şoke eden bir gelişme yaşandı. Selman Paris'teyken bir Fransız cinsel içerikli film şirketi, ülkenin en bilinen prenslerden birinin çektirdiği cinsel içerikli filmlerin parasını ödemediği gerekçesiyle kraliyet ailesine dava açtı.

KRALİYET AİLESİNE DAVA AÇILDI

Sputnik'in aktardığına göre, söz konusu kişi, 1975-2015 arası 40 yıl boyunca Suudi dışişleri bakanlığı yapmış olan Prens Suud el Faysal.

Dünyanın en uzun süre görev yapan dışişleri bakanı olan Prens Suud el Faysal'ın, 2015 yılında 75 yaşında ölmesinin ardından, cinsel içerikli filmler çektirdiği su yüzüne çıktı. Fransız cinsel içerikli film şirketi Atyla, eski dışişleri bakanının çektirdiği filmlerin 90 bin Euro'luk faturalarını hiç ödemediği gerekçesiyle Suudi kraliyet ailesine dava açtı. Dava haberi, tam da Suudi Arabistan'ın de facto lideri Salman'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek üzere Paris'i ziyaret etmesine denk geldi.

Dava dilekçesinde Faysal'ın, en sevdiği metresinin başrolde oynadığı cinsel içerikli filmler çektirdiği, bu filmlerde görmek istediklerine dair talimatlar gönderdiği, filmlerde mekân olarak Paris'teki Zafer Takı yakınında bulunan Faysal ailesinin lüks villası ile çeşitli otel odalarının kullanıldığı belirtildi.

Prens Faysal'ın 6 çocuğu var.

'ÖDEME, TASDİK OLACAK'

Talep edilen para Suudi kraliyet ailesinin devasa servetine kıyasla çölde kum tanesi gibi olsa da ödemenin yapılması Suudi kraliyetinin Paris'teki evlerinden birinin cinsel içerikli film çekimlerinde kullanıldığını kanıtlayacak.

Faysal'ın evlendiği kuzeninden 3 erkek ve 3 kız çocuğu var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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