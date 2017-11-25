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Suudi prense bir darbe daha! Otellerine artık rezervasyonla girecek

SUUDİ PRENSE BİR DARBE DAHA! OTELLERİNE ARTIK REZERVASYONLA GİRECEK

Suudi Arabistan'daki tutuklama dalgasında yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan dünyanın sayılı zenginlerinden Suudi Prens El-Velid bin Talal'ın Lübnan'da ortağı olduğu oteller satışa çıkarıldı.

Tarih : 25 Kasım 2017, 22:40
Puan Ver : Suudi Prense Bir Darbe Daha! Otellerine Artık Rezervasyonla Girecek(7/10)3

Suudi Arabistan'daki tutuklama dalgasında yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan dünyanın sayılı zenginlerinden Suudi Prens El-Velid bin Talal'ın Lübnan'da ortağı olduğu oteller satılıyor.

DÜNYA MARKASI İKİ OTELİ VAR

Dünyanın sayılı zenginlerinden Suudi Prens Talal'in, ortağı olduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un sahilinde oteller ve iş merkezlerinin bulunduğu bölgede yer alan beş yıldızlı "Four Seasons" ve "Movenpick" otelleri satışa çıkarıldı.

SUUDİ PRENSİN OTELLERİN ORTAĞI OLDUĞU DOĞRULANDI

Lübnan Otelcilik Sendikası başkanı Vadih Kenan, gözaltına alınan Prens Talal'in sahibi olduğu Suudi Arabistan merkezli Kingdom Holding'in adı geçen otellerin ortağı olduğunu doğruladı.

"SATIŞ KARARININ TUTUKLAMALARLA ALAKASI YOK"

Kenan, otellerin satılma kararının Suudi Arabistan'daki tutuklamalarla ilgisinin bulunmadığını, kararın Prens Talal'ın tutuklanmasından önce alındığını aktardı.

PRENS, OTELLERİNE DEĞERİNİN ALTINDA FİYAT VERDİ

İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı üst düzey bir banka yetkilisi ise, Lübnanlı bir bankanın otelleri satın almak için Prens Talal ile uzun süre önce iletişime geçtiğini ve Beyrut'un en değerli bölgesinde yer alan 300 odalı Four Seasons oteli için değerinin altında olan 150 milyon dolar fiyat verdiğini söyledi.

SATIŞ KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Yetkili, otellerin satışının kısa süre içinde tamamlanmasını beklediklerini ve sonucun kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

YOLSUZLUK KOMİSYONUNUN BAŞINDA MUHAMMED BİN SELMAN VAR

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Kurulan, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu; tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

ÇOK SAYIDA PRENS VE İŞ ADAMI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk davaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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