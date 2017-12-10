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Suudi Prens'ten Filistin Liderine Kudüs Çağrısı: Sabırlı ol Ebu Mazen

SUUDİ PRENS'TEN FİLİSTİN LİDERİNE KUDÜS ÇAĞRISI: SABIRLI OL EBU MAZEN

Riyad'da yapılan görüşmede , Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Salman'ın 'Ebu Mazen' olarak da bilinen Filistin Lideri Abbas'a "Sabırlı ol, iyi haberler alacaksın." dediği ortaya çıktı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 11:20
Puan Ver : Suudi Prens'ten Filistin Liderine Kudüs Çağrısı: Sabırlı Ol Ebu Mazen(9/10)5

Suudi Arabistan'ın ülkedeki medya kuruluşlarına Trump'ın Kudüs kararı hakkında fazla yayın yapmamaları konusunda uyardığı iddia edilirken Riyad'ın perde arkasında hazırlanmakta olan bir barış planı konusunda Filistinlileri ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

FİLİSTİN-İSRAİL BARIŞI İÇİN YENİ PLAN HAZIRLANDI

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, önceki gün BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin-İsrail barışı için yeni bir plan hazırlandığını açıkladı, ancak ayrıntı vermedi.

TRUMP'IN DAMADI, ORTA DOĞU İÇİN TEMASLARDA BULUNUYOR

Trump'ın damadı Jared Kushner, bir süredir Orta Doğu barışının canlandırılması için temaslarda bulunuyor. Yahudi asıllı Kushner (36), Suudi Veliaht Prensi Muhammed (32) ile de yakın ilişkiler geliştirmiş durumda.

RİYAD İLE ABD AYNI GEMİDE YER ALIYOR

Reuters ajansına göre barış planı stratejisinde Riyad ile ABD'nin aynı gemide yer aldıkları anlaşılıyor. Dört Filistinli yetkili, Prens'in, Trump ve damadının 2018 yılının ilk yarısında açıklamaya hazırlandıkları bu planla ilgili olarak Filistin lideri Mahmud Abbas ile de görüştüğünü kaydetti.

"SABIRLI OL, İYİ HABERLER ALACAKSIN"

Bir Filistinli yetkili Prens'in kasım ayında Riyad'da yapılan görüşmede 'Ebu Mazen' olarak da bilinen Abbas'a, "Sabırlı ol, iyi haberler alacaksın. Barış süreci devam edecek" dediğini aktardı. Trump'ın da Abbas'a "Hoşuna gidecek bazı tekliflerim olacak" dediği belirtiliyor.

SINIR KONTROLÜNÜN DE İSRAİL'DE OLMASI PLANLANIYOR

Ancak ABD'nin planının Filistinlilerin taleplerini karşılamayacağına dair şüpheler sö zkonusu. Özellikle de Filistin'in bağımsızlık halinde başkenti yapmak istediği Doğu Kudüs konusunda tavize zorlanabileceği kaygısı mevcut. Ayrıca Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerin kalması öngörülürken sınır kontrolünün de İsrail'de olması planlanıyor.

"SUUDİLER KIRMIZI ÇİZGİ ÇEKSEYDİ. TRUMP BU ADIMI ATAMAZDI"

Washington'daki Brookings Enstitüsü'nden Shadi Hamid, Kudüs'ün başkent olarak tanınmasıyla ilgili, "Suudiler bir kırmızı çizgi çekseydi Trump'ın böyle bir adım atması muhtemel değildi" diyor. Öte yandan, İran'ın artan nüfuzuna karşı S.Arabistan'ın ABD ile işbirliği içinde olmak istediği de biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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