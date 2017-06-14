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suudi savaş gemisi vuruldu

SUUDİ SAVAŞ GEMİSİ VURULDU

Son dakika... Suudi Arabistan desteğindeki hükümete karşı Husilerle birlikte savaşan Yemen Donanması'nın Suudi liderliğindeki koalisyona yönelik bir misilleme saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Tarih : 14 Haziran 2017, 17:24
Puan Ver : Suudi Savaş Gemisi Vuruldu(6/10)4


Arapça yayın yapan Al Masirah televizyonunun aktardığına göre, Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine karşı Husilerle birlikte savaşan Yemen donanması, bu sabah Mokha limanı yakınlarında bir savaş gemisini hedef aldı.



Deniz Kuvvetleri'nden bir kaynak, Yemen güçlerinin savaş gemisini "özel ve gelişmiş bir silahla" hedef aldıklarını söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Suudi  Savaş  Gemisi  Vuruldu    haber

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