

Arapça yayın yapan Al Masirah televizyonunun aktardığına göre, Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine karşı Husilerle birlikte savaşan Yemen donanması, bu sabah Mokha limanı yakınlarında bir savaş gemisini hedef aldı.







Deniz Kuvvetleri'nden bir kaynak, Yemen güçlerinin savaş gemisini "özel ve gelişmiş bir silahla" hedef aldıklarını söyledi.







kaynak:sabah