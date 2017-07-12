SUUDİLER SINIR DIŞI ETTİ, YÜZLERCE DEVE ÇÖLLERDE TELEF OLDU
Suudi Arabistan'ın, Katar'la yaşadığı diplomatik krizin ardından, Katarlı çiftçileri sınır dışı etmesi nedeniyle yüzlerce deve susuzluktan telef oldu.
Katar'a karşı yaptırımlar develeri de vurdu. İki ülke arasındaki sınırdan günde yalnızca birkaç yüz devenin geçişine izin verildi.
SUUDİ ARABİSTAN'DA KALAN DEVELER SICAKTAN KAVRULDU
Suudi Arabistan topraklarında kalan develer de büyük ağıllara sürüldü ve 50 derece sıcaklıkta dışarıda bekletildi.
Independent.co.uk internet sitesinde yer alan habere göre, bazı çiftçiler Ramazan ayında sahibi oldukları develeri tespit etmeye çalıştı.
SAHİPLERİ SINIR DIŞI EDİLEN DEVELER ÖLÜME TERK EDİLDİ
Sahibi bulunmayan veya sahipleri ülkeden sınır dışı edilen develer de yol kenarında ölüme terk edildi.Said Al Hajari adlı bir çiftçi, "Çok üzücü, develer nereye gideceklerini bilemedikleri için çok yorgun düştüler" dedi.
"YOLDA YÜZDEN FAZLA DEVE LEŞİ GÖRDÜM"
Çiftçi Hussein Al Marri de, "Suudi Arabistan'dan dönmüştüm. Ben de yolda 100'den fazla deve leşi, 100'den fazla sahipsiz deve ve koyun gördüm" dedi.
Katar'da da Çevre Bakanı sınırı geçebilen 8 binden fazla deveye sığınak sağlayıp su ve yem verdi.The Peninsula gazetesi Katar'da çok sayıda veteriner ve uzmanın develere yardım etmek için harekete geçtiğini yazdı.KRİZ, YAKLAŞIK 15 BİN HAYVANIN SONU OLDU
Körfez'deki kriz nedeniyle 12 bin ila 15 bin arası hayvanın telef olduğu bildiriliyor.
Uluslararası Hayvan Hakları Savunucusu SPANA'nın sözcüsü "Dünya genelinde çalıştırılan hayvanlar ve çiftlik hayvanları çatışmaların ve siyasi tartışmaların unutulan kurbanları oluyor" dedi.Sözcü, "Daha önce defalarca Somali'de, Mali'de ve diğer bölgelerde bu durumu yaşadık. Hayvanların sağlına önem verilmesi ve gıda, su, sığınak, gerekli tedaviye erişim gibi esas ihtiyaçlarının karşılanması mühim" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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