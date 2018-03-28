Suudi Arabistan ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Suudi Arabistan'ın ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

İLK DEFA AMERİKAN GÜREŞİ MÜSABAKALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in WWE ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa Amerikan güreşi müsabakaları düzenlenecek. Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabakalarda aralarında Royal Rumble etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.

8 YIL ARAYADAN SONRA TRİPLE H VE JOHN CENA KAŞI KARŞIYA

Triple H ve John Cena'nın 2010'dan bu yana ilk defa karşı karşıya geleceği söz konusu organizasyon kapsamında sporseverlere yönelik çeşitli eğlence etkinliklerinin de gerçekleştirileceği kaydedildi.

10 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: haberinburada