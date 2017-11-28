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Suya yüzde 10 zam! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

SUYA YÜZDE 10 ZAM! 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere, suyun metreküp fiyatına yüzde 10 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 03:00
Puan Ver : Suya Yüzde 10 Zam! 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli Olacak(8/10)4

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere, suyun metreküp fiyatına yüzde 10 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

SU ZAMMI OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen İZSU Genel Kurulu'nun kasım ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu'nda oy çokluğu ile kabul edilen su zammı görüşüldü. Yapılan oylamada, 1 Ocak'tan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 10 zam yapılmasına karar verildi.

METREKÜP FİYATI 4,16'DAN 4,58 LİRAYA YÜKSELDİ

Alınan kararla konut abonelerinde 0-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 4,16 liradan 4,58 liraya yükselirken, 21 metreküp ve üzeri için uygulanan fiyat 9,28 liradan 10.21 liraya çıktı. Konut dışı kademesiz tarife 9,57 liradan 10,53 liraya, resmi daire kademesiz tarife ise 9,11 liradan 10,02 liraya yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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