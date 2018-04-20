Trenin Üstüne Çıktı, Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Tite Kararını Verdi! Talisca Var, Giuliano Yok
Genç Kız Birlikte Yürüdüğü Arkadaşını Otobüsün Altına İtti, Ölümcül Şaka Anbean Görüntülendi
'türkiye'ye Yaptırım Uygularız' Diyen Abd'ye Sert Cevap: Şantaj
Yurtta Cinsel Organı Dışarıda Gezen Görevli: Sana Saldırasım Geliyor
Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne Yanıt: En Büyük Mağdur Biziz
Psg'nin Brezilyalı Futbolcusu Thiago Silva, 2020'de Takımdan Ayrılacak
Liseli Emircan'ın Katilleri, Oto Hırsızlığı Operasyonunda Yakalandı
Jandarma Denetimlerinde Yeni Dönem! Barkod Cihazıyla Sorgulama Başladı
Eski Bakan'ın Cenazesi Sahipsiz Kalmadı! Eşi Uğurladı
Erken Seçim Önergesi Meclis'te 386 Oyla Kabul Edildi
Swaziland Kralı, İsviçre İle Karıştırıyorlar Diyerek Ülkesinin Adını Değiştirdi
İsveç'te Skandal İhmal! Resmi Kurumlarda Nazi Bayrağı Dalgalandırdılar
Görüntü Erzurum'dan! Gübre, Atı Bataklık Gibi Yuttu
24 Saat Süre Verilecek! Yanmayan Lambaya Ceza Geliyor
'son Başbakan Olarak Konuşuyorum' Deyip Helallik İstedi
Amedsporlular, Fotoğraflarını Çeken Çocuğu Şişeye Oturtmaya Çalışmış
Nazlı Hamarat'ı Yıkan Ölüm! Aldığı Acı Haberle Sarsıldı
Kılıçdaroğlu İle Görüşen İnce'den Cumhurbaşkanı Adayı Olacak Mısınız Sorusuna Yanıt
15 Yıldır Vücut Geliştirme Yapan Sporcuyu Annesi Evinde Ölü Buldu

Swaziland Kralı, İsviçre ile Karıştırıyorlar Diyerek Ülkesinin Adını Değiştirdi

SWAZİLAND KRALI, İSVİÇRE İLE KARIŞTIRIYORLAR DİYEREK ÜLKESİNİN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Swaziland Kralı 3. Mswati, ülkesinin bağımsızlığının 50. yılının ve doğum gününün kutlandığı törenlerde ülkesinin adını Eswatini Krallığı olarak değiştirdi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Swaziland Kralı, İsviçre İle Karıştırıyorlar Diyerek Ülkesinin Adını Değiştirdi(6/10)2

Bir ülkenin adını değiştirebilecek çok fazla sayıda insan yok. Ancak dünyadaki birkaç mutlak hükümdarlardan biri olan Kral Mswati bunu yapabiliyor. Kral 3. Msawati, ülkesi Swaziland'ın adını "eSwatini Krallığı" olarak değiştirdi.

HEM DOĞUM GÜNÜ HEM ÜLKENİN YIL DÖNÜMÜ

Kral, isim değişikliği duyurusunu Swaziland'ın bağımsızlığının 50. yılı için bir stadyumda yapılan törenlerde duyurdu. Törenlerde aynı zamanda kralın 50. doğumgünü de kutlandı.

KENDİSİ ZATEN BU İSMİ KULLANIYORDU

Yeni isim eSwatini, "Swaziler'in yurdu" anlamına geliyor. İsim değişikliği beklenmiyordu, ancak King Mswati Swaziland'a yıllardır eSwatini diyor. BM'de de 'eSwatini' demişti

Kral Msawati, geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında ve 2014'te ülkenin parlamentosunun açılış töreninde "eSwatini" ismini kullanmıştı.

KARIŞIKLIK YARATIYORDU

Msawati, Swaziland adının karışıklık yarattığını söyledi ve "Nereye gitsek bize Switzerland (İsviçre'nin İngilizcesi) diyorlar" dedi.

BBC'nin Swaziland'daki muhabiri Nomsa Mazeko, değişikliğin kralın isim yerine ülkenin yavaşlayan ekonomisine odaklanması gerektiğini söyleyen bazılarını kızdırdığını söylüyor.

Swazilandlı liderler ise siyasi partilerin yasaklanması ve kadınlara ayrımcılık yapılması nedeniyle insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor.

15 EŞİ VAR

Swaziland 82 yıl tahtta kalan Kral 2. Sobhuza'nın oğlu olan Kral Msawati'nin şu anda 15 eşi var. Babasının ise 125 eşi olmuştu.

Ngwenyama ya da "Aslan" olarak da bilinen kral çok sayıdaki eşleri ve geleneksel kıyafetleriyle tanınıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Swaziland  Kralı  İsviçre  İle  Karıştırıyorlar  Diyerek  Ülkesinin  Adını  Değiştirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER