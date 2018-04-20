Swaziland Kralı 3. Mswati, ülkesinin bağımsızlığının 50. yılının ve doğum gününün kutlandığı törenlerde ülkesinin adını Eswatini Krallığı olarak değiştirdi.

Bir ülkenin adını değiştirebilecek çok fazla sayıda insan yok. Ancak dünyadaki birkaç mutlak hükümdarlardan biri olan Kral Mswati bunu yapabiliyor. Kral 3. Msawati, ülkesi Swaziland'ın adını "eSwatini Krallığı" olarak değiştirdi.

HEM DOĞUM GÜNÜ HEM ÜLKENİN YIL DÖNÜMÜ

Kral, isim değişikliği duyurusunu Swaziland'ın bağımsızlığının 50. yılı için bir stadyumda yapılan törenlerde duyurdu. Törenlerde aynı zamanda kralın 50. doğumgünü de kutlandı.

KENDİSİ ZATEN BU İSMİ KULLANIYORDU

Yeni isim eSwatini, "Swaziler'in yurdu" anlamına geliyor. İsim değişikliği beklenmiyordu, ancak King Mswati Swaziland'a yıllardır eSwatini diyor. BM'de de 'eSwatini' demişti

Kral Msawati, geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında ve 2014'te ülkenin parlamentosunun açılış töreninde "eSwatini" ismini kullanmıştı.

KARIŞIKLIK YARATIYORDU

Msawati, Swaziland adının karışıklık yarattığını söyledi ve "Nereye gitsek bize Switzerland (İsviçre'nin İngilizcesi) diyorlar" dedi.

BBC'nin Swaziland'daki muhabiri Nomsa Mazeko, değişikliğin kralın isim yerine ülkenin yavaşlayan ekonomisine odaklanması gerektiğini söyleyen bazılarını kızdırdığını söylüyor.

Swazilandlı liderler ise siyasi partilerin yasaklanması ve kadınlara ayrımcılık yapılması nedeniyle insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor.

15 EŞİ VAR

Swaziland 82 yıl tahtta kalan Kral 2. Sobhuza'nın oğlu olan Kral Msawati'nin şu anda 15 eşi var. Babasının ise 125 eşi olmuştu.

Ngwenyama ya da "Aslan" olarak da bilinen kral çok sayıdaki eşleri ve geleneksel kıyafetleriyle tanınıyor.

Kaynak: haberinburada