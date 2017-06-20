

Bolu'da trafik tabelasına çarparak ikiye bölünen otomobildeki 3 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Ankara istikametine giden Ömer Talha Bıyık yönetimindeki 14 GF 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Paşaköy mevkisinde yoldan çıkarak, yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin motor kısmı tabelanın yanında kalırken, aracın arka kısmı ise yaklaşık 20 metre ilerideki boş araziye savruldu.







Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta sıkışan Tayfun Özkapu ve Yunus Açıkgöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.







kaynak:milliyet