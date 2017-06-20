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TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE AYRILDI


TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE AYRILDI
Tarih : 20 Haziran 2017, 09:17
Puan Ver : Tabelaya Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı(5/10)4


Bolu'da trafik tabelasına çarparak ikiye bölünen  otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Ankara istikametine giden Ömer  Talha Bıyık yönetimindeki 14 GF 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu Paşaköy mevkisinde yoldan çıkarak, yön tabelasına  çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin motor kısmı tabelanın  yanında kalırken, aracın arka kısmı ise yaklaşık 20 metre ilerideki boş araziye  savruldu.



Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta sıkışan Tayfun Özkapu ve Yunus  Açıkgöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından,  araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.



 



kaynak:milliyet








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