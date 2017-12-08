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Taciz skandalının ardından ibretlik cezayı yedi

TACİZ SKANDALININ ARDINDAN İBRETLİK CEZAYI YEDİ

ABD Olimpiyat Jimnastik Takımının eski doktoru Larry Nassar, küçük sporcuları taciz ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : Taciz Skandalının Ardından İbretlik Cezayı Yedi(9/10)5

ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinde hakkında cinsel istismardan açılan üç davadan biri sonuçlanan 54 yaşındaki Nassar, 60 yıl hapis cezası aldı. Eski doktorun, ocak ayında görülecek iki davasının ardından cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi bekleniyor.

SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ

Nassar, 1998-2015 yıllarında 3'ü 13 yaşının altındaki, toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etmişti.

Aynı zamanda, ABD'de 130'dan fazla kadının, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, geçen temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti. Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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