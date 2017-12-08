TACİZ SKANDALININ ARDINDAN İBRETLİK CEZAYI YEDİ
ABD Olimpiyat Jimnastik Takımının eski doktoru Larry Nassar, küçük sporcuları taciz ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'nin Michigan eyaletinde hakkında cinsel istismardan açılan üç davadan biri sonuçlanan 54 yaşındaki Nassar, 60 yıl hapis cezası aldı. Eski doktorun, ocak ayında görülecek iki davasının ardından cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi bekleniyor.
SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ
Nassar, 1998-2015 yıllarında 3'ü 13 yaşının altındaki, toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etmişti.
Aynı zamanda, ABD'de 130'dan fazla kadının, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, geçen temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti. Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Erdoğan'dan Yunanistan Parlamentosundaki 4 Türk Vekile Mesaj: Size Büyük Görev Düşürüyor
- Tapınakta Kardeş Cinayeti! Başrahip Abisine Pusu Kurup Kılıçla Öldürdü
- Erdoğan'ın Tarihi Lozan Restini İngiliz Basını Yazdı: Yunan Cumhurbaşkanı Şoka Girdi
- Erdoğan'ın Ziyareti Öncesi Batı Trakya'da Skandal Provokasyon! Türklerin Evlerine Tehdit Mesajı Bırakıldı
- Hanuka Bayramı'nda Yahudi Lobisiyle Buluşan Trump: Kudüs Kararımdan Gurur Duyuyorum
Bu Haberle İlgili Yorumlar