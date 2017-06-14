

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Sporcu Komisyonu Başkanı oldu. Her Olimpiyat döneminde yenilenen seçimlerle oluşturulan Komisyona 2017-2021 yılları arasında başkanlık edecek olan Akgül, aynı zamanda TMOK tüzüğü gereği yönetim kurulunda da doğal üye olarak yer alacak.







Taha Akgül'ün başkanlığında 69 üye ile faaliyet gösterecek Sporcu Komisyonunun üyeleri, her Olimpik federasyonun TMOK Sporcu Komisyonu yönetmeliği kriterlerine uygun 1 kadın 1 erkek sporcu önermesi ile seçiliyor. Türkiye Güreş Federasyonu ise sporcu olarak 2016 Rio Olimpiyatlarında Türkiye'nin tek altın madalyasını kazanan sporcumuz Taha Akgül'ü önerdi. TMOK üyeleri tarafından yapılan seçmelerde Taha Akgül oy birliğiyle sporcu komisyonu başkanı seçildi.







AYDIN: "MİNDERDE GÖSTERDİĞİ ÜSTÜN BAŞARIYI BURADA DA GÖSTERECEKTİR"







Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Bugün güreş altın çağını yaşıyor. Sporcumuz Taha Akgül'de bu çağın en önemli başrol oyuncularından birisi. Ben hem güreş camiası adına hem de başkanı olarak TMOK Sporcu Komisyonu Başkanlığına seçilen sporcumuz Taha Akgül'ü can-ı gönülden kutluyorum. Bir güreş ailesi mensubunun böylesi önemli bir göreve getirilmesinden de son derece gurur duyduk. Eminim ki Taha bu görevini de Allah'ın yardımı ile layıkıyla yerine getirecektir. Minderde gösterdiği üstün başarıyı bu görevinde de sağlayacaktır" dedi.







kaynak:sabah