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Taha Akgül Üst Üste 6. Kez Avrupa Şampiyonu!
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Taha Akgül üst üste 6. kez Avrupa şampiyonu!

TAHA AKGÜL ÜST ÜSTE 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU!

Avrupa Güreş Şampiyonasında erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek üst üste 6. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Taha Akgül Üst Üste 6. Kez Avrupa Şampiyonu!(8/10)4

olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Taha, Ali Aliyev Spor Salonu'nda sonucu merakla beklenen karşılaşmanın ilk devresini 1-0 önde tamamladı. Kontrollü güreşen Taha, müsabakayı 2-1 kazanarak altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6. kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Taha ayrıca geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finalde yenildiği Petriashvili'den rövanşı aldı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

ÇEYREK FİNALDE AZERBAYCANLI RAKİBİNİ GEÇMİŞTİ

Dağıstan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha, ilk maçında olimpiyat üçüncüsü Belaruslu Ibrahim Saidau'yu 5-0, çeyrek finalde de geçen yıl finalde yendiği Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 4-2 mağlup etmişti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha Akgül, yarı finalde de Rus Muradin Kushkhov'u 3-0'lık skorla geçmişti.

Taha Akgül'ün birincilik kürsüsüne çıktığı bu kiloda bronz madalyalar ise Polonyalı Robert Baran ve Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'a gitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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