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Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

TAHKİM KURULU FENERBAHÇE'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti.

Tarih : 14 Aralık 2017, 22:40
Puan Ver : Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin İtirazını Reddetti(10/10)6

Fenerbahçe Kasımpaşa maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı aldığı cezaya ettiği itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

"BAŞVURUNUN REDDİ VE CEZANIN ONANMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR"

Tahkim Kurulu'nun kararı şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 07.12.2017 tarih ve E.2017-2018/419 - K.2017-2018/484 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Okul Açık Kale Arkası C,D,E,F; Migros Kale Arkası C,D,E,F,L,M bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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