TAKAS KABUL EDİLDİ! YERMÜK'TEKİ SİVİLLER İDLİB'E NAKLEDİLECEK
Esad rejiminin kuşatması altındaki Yermük'teki sivillerin İdlib'e muhaliflerin kuşatması altındaki Fua'daki sivillerin ise Esad'ın kontrolündeki bölgelere nakli için anlaşma sağlandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı'nın tahliyesi için muhaliflerle anlaşmaya varıldığını duyurdu.
5 BİN SİVİL SERBEST KALACAK
Muhalif gruplarla rejim arasında varılan anlaşmaya göre; Esad karşıtı siviller Yermük Kampı'ndan ayrılıp İdlib'e nakledilecek ve muhaliflerin kuşatma altında tuttukları Kefraya ve el-Fua'daki Esad yanlısı 5 bin sivil ise Esad kontrolündeki bölgelere nakledilecek.31 Ocak 2014 tarihinde Yermük Kampı'nda çekilen fotoğraf dünyanın gündemine oturmuştu. Filistinli mültecilerin gıda yardımı almak için kuyruğa girdiği anda kaydedilen fotoğraf 26 Şubat 2014 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından dünya kamuoyuyla paylaşılmıştı.
RAMAZAN BAŞINDA ŞARTLAR TAMAMLANACAK
Anlaşmanın yarın sabahtan itibaren yürürlüğe gireceği ve Ramazana ayı başlangıcına kadar tüm şartlarının tamamlanacağı öne sürüldü.
Yermük ve Fua'nın haritadaki yeri:
Kaynak: haberinburada
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