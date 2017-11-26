TAKI TÖRENİ SIRASINDA KIZ VE ERKEK TARAFI BİRBİRİNE GİRDİ: 7 YARALI
İstanbul Şişli'deki öğretmenevinde yapılan nişan töreninde aileler arasında takı töreni sırasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü; 7 kişi yaralandı. Nişan töreni bu tatsız olay nedeniyle yarıda kaldı.
TAKI TÖRENİ SAVAŞA DÖNÜŞTÜ
Olay, Şişli Öğretmenevi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Kübra ile Mustafa'nın nişan töreninde aile büyükleri arasında takı töreni sırasında tartışma çıktı. Gelin ve damadın diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.
TABAKLAR HAVADA UÇUŞTU: 7 YARALI
Tabakların havada uçuştuğu kavgada 7 kişi yaralandı. Öğretmenevi yetkilileri olay yerine polis çağırdı.
Öğretmenevine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler tarafları ayırdı; aile üyeleri birbirlerinden şikayetçi olmadı.
NİŞAN YARIDA KALDI
Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Nişan töreni, yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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