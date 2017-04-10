Benzin Ve Gazyağına Zam Geldi
İsrail'e Roket Saldırısını Deaş Üstlendi
Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!
Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi!
Diyarbakır'da Pkk'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!
Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim
Buray Eşinden Boşanıyor
Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun
Erken Emeklilikte 6 Yıl Avantajı!
Pasaportlarda O Zorunluluk Kalkıyor!
Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!
Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!
Kılıçdaroğlu: Yahu Ben Size Ne Yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Gelinler İçin Makyaj Trendleri

takibe düşen kart borçlusu sayısı azaldı

TAKİBE DÜŞEN KART BORÇLUSU SAYISI AZALDI

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 8 azaldı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 15:13
Puan Ver : Takibe Düşen Kart Borçlusu Sayısı Azaldı(8/10)8


Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı.



Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalarak 132 bin kişi oldu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Takibe  Düşen  Kart  Borçlusu  Sayısı  Azaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER