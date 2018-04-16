Tır Son Sürat Ara Sokağa Daldı, Önüne Ne Geldiyse Ezdi Geçti
81 İlde Sokağa Çıkan Chp'ye Ak Partiden İlk Tepki!
Erdoğan'dan Peş Peşe Suriye Zirvesi! Önce Nato Sonra Almanya
Askeri Casusluk Davasının Savcısı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Yasayla 16 Yaşın Altındakiler Uygulamayı Kullanamayacak
Son Dakika! Pentagon, Suriye'de Pkk Ordusu Kurmak İçin Bütçeden Pay Talep Etti
Takım Arkadaşları Şampiyonluk Maçında, Neymar Poker Masasında
Galatasaray'ın Eski Yıldızı Bruma'ya İtalyan Devi Talip Oldu
Chp Diyarbakır'da Sokağa İndi, Hdp Yardıma Koştu
Batman'da Harabe Manastır Onarıldı! Süryaniler 100 Yıl Sonra Mum Yaktı
Deportivo Küme Düşerse Emre Çolak'ın Serbest Kalma Bedeli 1 Milyon Euro Olacak
Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
Rusya'dan 'abd Boş Tarlaları Vurmuş!' Dedirtecek Cinsten Sözler
Uefa Listeyi Açıkladı! G.Saray Gelecek Sezon Devler Liginde
Beyaz Saray'dan Bir Suriye Açıklaması Daha: Trump Hala Kararlı
E-5'te Otomobil Tur Otobüsüne Çarpmıştı! 4 Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kameraya Yansıdı
Anüsüne Oyuncak Sıkıştı, Çırılçıplak Benzinciye Gidip Yardım İstedi
Taraftarlar Boş Bir Arazide Buluşup, Tekme Tokat Kavga Etti
Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Trump Bırakılmasını İstemişti, Abd'li Papaz Duruşmada Fenalık Geçirdi

Takım arkadaşları şampiyonluk maçında, Neymar poker masasında

TAKIM ARKADAŞLARI ŞAMPİYONLUK MAÇINDA, NEYMAR POKER MASASINDA

PSG'nin Fransa Liginde Monaco ile karşılaştığı ve şampiyonluğunu ilan etmeye çalıştığı dakikalarda Neymar poker masası paylaşımında bulundu.

Tarih : 16 Nisan 2018, 21:10
Puan Ver : Takım Arkadaşları Şampiyonluk Maçında, Neymar Poker Masasında(10/10)6

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'in 222 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Neymar, takımın şampiyonluk maçında şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Paris Saint Germain, Monaco'yu 7-1 yenerek Fransa Ligi'nde şampiyonluğunu resmen ilan etti. Fransız ekibinin çılgın bir rakam ödeyerek Barcelona'dan transfer ettiği Neymar ise maç sırasında poker oynamayı tercih etti.

NEYMAR'IN BABASI MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaln Brezilya'da olan Neymar'ın maç sırasında poker oynarken fotoğraf paylaşması büyük tartışmalara neden oldu. Neymar'ın bu tavrı ciddi şekilde eleştirilirken, Brezilyalı yıldızın babası aynı dakikalarda PSG'nin şampiyonluk maçını tribünden takip etti.

Bu arada Neymar, PSG'nin şampiyon olmasının ardından bir paylaşım daha yaptı ve "Gerçekten size yakın olmak isterdim, tebrikler çocuklar." şeklinde paylaşım yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Takım  Arkadaşları  Şampiyonluk  Maçında  Neymar  Poker  Masasında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER