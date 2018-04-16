TAKIM ARKADAŞLARI ŞAMPİYONLUK MAÇINDA, NEYMAR POKER MASASINDA
PSG'nin Fransa Liginde Monaco ile karşılaştığı ve şampiyonluğunu ilan etmeye çalıştığı dakikalarda Neymar poker masası paylaşımında bulundu.
Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'in 222 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Neymar, takımın şampiyonluk maçında şaşırtan bir paylaşım yaptı.
Paris Saint Germain, Monaco'yu 7-1 yenerek Fransa Ligi'nde şampiyonluğunu resmen ilan etti. Fransız ekibinin çılgın bir rakam ödeyerek Barcelona'dan transfer ettiği Neymar ise maç sırasında poker oynamayı tercih etti.
NEYMAR'IN BABASI MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaln Brezilya'da olan Neymar'ın maç sırasında poker oynarken fotoğraf paylaşması büyük tartışmalara neden oldu. Neymar'ın bu tavrı ciddi şekilde eleştirilirken, Brezilyalı yıldızın babası aynı dakikalarda PSG'nin şampiyonluk maçını tribünden takip etti.
Bu arada Neymar, PSG'nin şampiyon olmasının ardından bir paylaşım daha yaptı ve "Gerçekten size yakın olmak isterdim, tebrikler çocuklar." şeklinde paylaşım yaptı.
Kaynak: haberinburada
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