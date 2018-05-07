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Takım arkadaşlarına kızan isim, yarışmaya bile çıkmadı

TAKIM ARKADAŞLARINA KIZAN İSİM, YARIŞMAYA BİLE ÇIKMADI

TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor'da takım arkadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, oyuna çıkmayarak tepkisini ortaya koydu.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : Takım Arkadaşlarına Kızan İsim, Yarışmaya Bile Çıkmadı(10/10)6

Survivor 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Turabi krizi yaşanıyor. Takım arkadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, hem adada hem de oyunda ayrı takılıyor. Hatta oyuna bile çıkmıyor.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlk dokunulmazlık sonrası Ünlüler Elif'in ismini yazmıştı. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan Mustafa Kemal ise Merve'nin ismini vermişti.

TURABİ POTAYA GİRDİ

İkinci dokunulmalık oyununu da kaybeden Ünlüler, dün akşam konseyde Turabi'nin ismini verdi ve eleme potasına çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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