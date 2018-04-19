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Takım dibe vurdu, futbolcular kumarhanede fink atıyor

TAKIM DİBE VURDU, FUTBOLCULAR KUMARHANEDE FİNK ATIYOR

İngiltere Liginde 6. sırada yer alan Arsenal'da futbolcular, Londra'da bulunan kumarhanede görüntülendi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Takım Dibe Vurdu, Futbolcular Kumarhanede Fink Atıyor(5/10)1

Premier Lig'de lider Manchester City'den 33 puan geride olan ve 6. sırada yer alan Arsenal'da tüm futbolcular kumarhanede görüntülendi.

TAKIM HALİNDE GİTTİLER

Premier Lig ekibi Arsenal'de futbolcular Londra'da takım halinde kumarhaneye gidip stres attılar. Barracuda isimli casinoya çarşamba gecesi giden 19 oyuncunun buradan çıkarken görüntülendikleri bildirildi.

Aaron Ramsey, Per Mertesacker, Nacho Monreal ve Hector Bellerin gibi isimlerin kumarhaneye giden heyet içerisinde yer aldıkları belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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