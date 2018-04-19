TAKIM DİBE VURDU, FUTBOLCULAR KUMARHANEDE FİNK ATIYOR
İngiltere Liginde 6. sırada yer alan Arsenal'da futbolcular, Londra'da bulunan kumarhanede görüntülendi.
Premier Lig'de lider Manchester City'den 33 puan geride olan ve 6. sırada yer alan Arsenal'da tüm futbolcular kumarhanede görüntülendi.
TAKIM HALİNDE GİTTİLER
Premier Lig ekibi Arsenal'de futbolcular Londra'da takım halinde kumarhaneye gidip stres attılar. Barracuda isimli casinoya çarşamba gecesi giden 19 oyuncunun buradan çıkarken görüntülendikleri bildirildi.
Aaron Ramsey, Per Mertesacker, Nacho Monreal ve Hector Bellerin gibi isimlerin kumarhaneye giden heyet içerisinde yer aldıkları belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar