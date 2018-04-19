Premier Lig'de lider Manchester City'den 33 puan geride olan ve 6. sırada yer alan Arsenal'da tüm futbolcular kumarhanede görüntülendi.

TAKIM HALİNDE GİTTİLER

Premier Lig ekibi Arsenal'de futbolcular Londra'da takım halinde kumarhaneye gidip stres attılar. Barracuda isimli casinoya çarşamba gecesi giden 19 oyuncunun buradan çıkarken görüntülendikleri bildirildi.

Aaron Ramsey, Per Mertesacker, Nacho Monreal ve Hector Bellerin gibi isimlerin kumarhaneye giden heyet içerisinde yer aldıkları belirtildi.

Kaynak: haberinburada