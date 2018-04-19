TAKIM KÜME DÜŞÜNCE YÖNETİCİLER SOPALARLA FUTBOLCULARI DÖVDÜ
Bölgesel Amatör Futbol Liginde oynanan maçta BAL Ligine veda eden Kars 36 Spor'da yöneticiler, maç sonunda soyunma odasına inip kapıları kilitledi, futbolcuları sopalarla dövdü.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) baraj karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Sarıkamış Gençlerbirliği Spor'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla Kars 36 Spor BAL Ligine veda etti.
Mücadele sonunda Sarıkamış ekibi sevinç yaşarken, Kars 36 Sporlu futbolcular gözyaşlarına boğuldu.
FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINDA KABUSU YAŞADI
Mücadele sonunda Karslı futbolcular soyunma odasına girdiklerinde hayatlarının kabusunu yaşadı. Kars 36 Sporlu yöneticiler, ellerine aldıkları sopalarla soyunma odasını basarak kapıları kilitledi ve futbolcuları darp etti.
Olayın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken taraftarlar, yöneticilerin ceza alması için çağrıda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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