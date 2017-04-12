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takım otobüsüne bombalı saldırıda ilginç detay! not bırakmışlar...

TAKIM OTOBÜSÜNE BOMBALI SALDIRIDA İLGİNÇ DETAY! NOT BIRAKMIŞLAR...

Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund'un takım otobüsüne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:29
Puan Ver : Takım Otobüsüne Bombalı Saldırıda İlginç Detay! Not Bırakmışlar...(7/10)8


Borussia Dortmund takım otobüsünü hedef aldığı söylenen patlamaların ardından, olay yerinde bulunan notla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



Sueddeutsche'nin haberine göre olay yerinde bulunan mektupta, saldırının Almanya'nın Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü gözetleme operasyonlarına bir cevap olduğu bilgisi yer aldı.



Soruşturmacılar, olay yerinde bulunan notun saldırganlar tarafından hedef şaşırtmak için bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.



İKİNCİ MEKTUP İDDİASI



Öte yandan Focus Online dergisi, saldırıya uğrayan takım otobüsünün çevresinde ikinci bir mektup bulunduğunu iddia etti. Derginin haberine göre, ikinci mektupta saldırının Dortmund'un neo-Nazi ve ırkçı taraftarlarına misilleme niyetiyle yapıldığı iddiası yer aldı.



 



kaynak:habertürk








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